Пермь, 7 июня, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В Перми АНО «Агентство новых технологий», известное, как проектный офис социокультурной площадки «Завод Шпагина» остался без руководителя. Вера Цыпуштанова покинула должность директора. Об этом сообщают СМИ.

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По данным минкультуры региона, срок контракта с Цыпуштановой истёк. Новый руководитель АНО пока не определён.

Стоит отметить, учредителем АНО «Агентство новых технологий» является министерство культуры Прикамья. Организация появилась в 2017 году. АНО занималось проектом по созданию регионального филиала федерального исторического парка «Россия — моя история», а также проводила социокультурные мероприятия на заводе Шпагина и занималась подготовкой к празднованию 300-летия Перми.