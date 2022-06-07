Благовещенск, 7 июня, 2022, 08:00 — ИА Регнум. За июнь уровень воды в реках Амур и Зея поднялся более чем на 1,2 метра. Превышены отметки уровня поймы, сообщил Амурский гидрометцентр.

55.mchs.gov.ru Паводок

Читайте также: В амурской реке Томь прибывает вода

В Амуре возле Благовещенска в ближайшие сутки ожидается спад воды. В реке Томь возле Белогорска, наоборот, ждут дальнейшего повышения и поднимают дамбу. Там уровень воды продолжает расти, за сутки — на 18 см.

В целом паводковую обстановку в регионе ГЦ МЧС по Амурской области оценивает как спокойную, она стабилизируется. Затопленных дорог нет. Подтопление населённых пунктов не прогнозируется.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня уровень воды в реке Томь возле Белогорска в Приамурье за стуки повысился на десять сантиметров. Водоём поднялся до отметки 216 см при критическом уровне в 300 см.