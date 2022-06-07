Тегеран, , 09:47 — REGNUM 6 июня посол Ирана в Багдаде Мохамад Казем Аль-Садек на встрече с управляющим Центрального банка Ирака Мустафой Галибом обсудил вопросы банковского и энергетического сотрудничества двух стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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В ходе встречи стороны обсудили банковское сотрудничество между двумя государствами. В частности был рассмотрен вопрос погашения существующей задолженности за экспорт электроэнергии и газа.

Ранее председатель ирано-иракской совместной торговой палаты Яхья Аль-э Эшак в интервью IRNA заявил, что Иран и Ирак всегда имели хорошие связи друг с другом в этой области, при этом такое сотрудничество осуществляется в интересах как государственного, так и частного секторов.

Он отметил, что обмены между государственными секторами в основном происходят в области энергетики, причем правительственный сектор Ирана должен получить от Ирака один миллиард долларов за экспорт газа.