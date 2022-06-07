Новосибирск, , 07:48 — REGNUM Новосибирская область получит от правительства России дополнительные средства на развитие промышленности. Об этом сообщило министерство экономического развития региона.

Промышленность ИА REGNUM

«С 2023 года регионы начнут получать субсидии на поддержку программ развития промышленности. Их объем превысит 3 млрд рублей, — уточняется в телеграм-канале министерства. — Средства позволят предприятиям уменьшить свои расходы на подключение к коммунальной инфраструктуре на 80%, а также снизить расходы при авансовом платеже по договору лизинга. При покупке нового оборудования компании смогут сэкономить до 50% его стоимости».

Кроме того, субсидии можно будет направить на докапитализацию фондов развития промышленности.