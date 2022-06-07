Ульяновск, 7 июня, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области передано в суд уголовное дело в отношении пенсионера, которого обвинили в совершении наркопреступления. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Перед судом предстанет 64-летний пенсионер из Старокулаткинского района. Следствием установлено, что на окраине одного из сёл он собрал дикорастущее наркосодержащее растение. Его задержали 14 апреля 2022 года во время спецмероприятий и привлекли к уголовной ответственности.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение наркотических средств»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту организации наркопритона в одной из квартир. Правоохранители считают, что подозреваемый за деньги предоставлял жильё для употребления опасного зелья.

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