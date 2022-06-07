Тегеран, 7 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. 6 июня министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи и премьер-министр Сирии Хусейн Арнус на встрече призвали к расширению сотрудничества в области фармацевтики, медицинского оборудования и научных исследований. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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По данным Сирийского арабского информационного агентства (SANA), Эйноллахи встретился и провел переговоры с Арнусом 6 июня.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в области фармацевтической промышленности, медицинского оборудования, научных исследований, оздоровительного туризма, обмена студентами и преподавателями в университетах, а также проведения совместных конференций.

Описывая прогресс Исламской Республики в фармацевтической промышленности, Эйноллахи заявил, что Иран призывает к сотрудничеству в области здравоохранения и науки, а также к обмену опытом для достижения положительных практических результатов на благо двух стран.

Арнус, со своей стороны, заявил, что сирийское правительство поддерживает любые меры по улучшению состояния здравоохранения двух государств, включая создание совместных фармацевтических компаний для удовлетворения потребностей народов двух государств и устранения существующих препятствий в этом отношении.