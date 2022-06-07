Бразилиа, 7 июня, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Военно-морские силы Бразилии направили группу из десяти спасателей на поиски британского журналиста Дома Филлипса, а также эксперта по коренным народам Бруно Перейры, которые пропали без вести в отдаленной части тропических лесов Амазонки недалеко от границы с Перу. Об этом сообщило агентство Reuters.

Jorge.kike.medina Леса Амазонии

Исследователи работали над репортажем в долине Джавари, в которой проживают самые закрытые коренные народности в мире. Регион сопоставим по размерам с территорией Ирландии. Кроме того, долина опасна тем, что в ней орудуют наркокартели, нелегальные старатели и черные лесорубы. Последний раз Филлипса и Перейру видели в прибрежном поселке Сан-Габриэль.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта на 49-й сессии Совета ООН по правам человека глава Миссионерского совета коренных народов Бразилии Антонио де Оливейра выступил с осуждением по поводу систематического роста насилия, которое захлестнуло бразильские общины.

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