Петропавловск-Камчатский, 7 июня, 2022, 07:44 — ИА Регнум. На Камчатке на группу лиц из трёх человек заведено и расследуется уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июня в краевом СУ СКР.

Http://spb.sledcom.ru Незаконный игровой клуб

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Фигурантами дела стали двое мужчин 70 и 38 лет, а также женщина в возрасте 39 лет. Они сняли нежилое помещение в Елизово и с ноября 2021 года по июнь 2022 года организовали в нём проведение азартных игр с использованием игрового оборудования и интернета.

В ходе обыска в клубе были изъяты 256 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, виновными в организации подпольных игорных клубов признаны пять членов преступной группы решением суда в Крыму.