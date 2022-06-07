Тегеран, , 07:38 — REGNUM Санкционная политика стран Запада, направленная против России, в итоге ударила по самим странам Европы и США. Такое заявление сделал 6 июня экс-посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин в статье для Javan.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Самый большой парадокс состоит в том, что этот конфликт стал причиной угрозы безопасности именно тех стран, которые до сих пор считали себя хранителями или гарантами пресловутой мировой безопасности», — указал Пакайин.

Экс-посол Ирана пояснил, что эскалация на территории Украины стала результатом провокаций со стороны США и Евросоюза. Затем, после ответа России на провокации, эти же страны Запада ввели антироссийские санкции, чтобы, как они заявляют, добиться прекращения боевых действий.

Пакайин отметил, что мира страны Запада не добились, но в итоге парализовали экономическую жизнь фактически в масштабе всей планеты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале формирования странами седьмого пакета санкций, которые будут включать введение для России эмбарго на технологии важные для промышленности страны.

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