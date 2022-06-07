Орск, Оренбургская область, 7 июня, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Взлётно-посадочную полосу (ВВП) орского аэропорта в Оренбургской области отремонтируют в течение суток. Об этом сообщили в пресс-луже областного правительства.

Пресс-служба правительства Ивановской области Самолет

Напомним, аэропорт Орска закрыли днём 6 июня из-за выявленных дефектов на взлётно-посадочной полосе. Аэродром перестал принимать самолёты. Маршруты рейсов изменили. Два рейса, следовавшие в Орск из Москвы и Санкт-Петербурга, были направлены на запасные аэродромы. До Орска и Оренбурга пообещали бесплатный трансфер.

Взлётно-посадочные полосы аэропортов Орска и Оренбурга являются федеральной собственностью. »Состояние ВПП — одно из главных условий безопасности полётов. Именно поэтому для нас было крайне важно добиться решения о финансировании и приступить к ремонту Оренбургского аэропорта, где полоса не ремонтировалась около 25 лет», — сказал губернатор Денис Паслер.

Напомним, аэропорт Оренбурга закрыт с 20 мая из-за реконструкции взлётно-посадочной полосы. На сегодняшний день в регионе закрыты оба аэропорта.