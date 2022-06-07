Санкт-Петербург, , 07:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге в филиале Центральной военно-морской библиотеки в Адмиралтействе 6 июня открылась выставка уникальных книг, посвящённых 350-летию Петра Великого. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Валентин Серов. Петр I

Гости выставки смогут увидеть более 30 уникальных книг, посвящённых различным аспектам деятельности Петра Великого и его сподвижников, его многочисленным реформам и преобразованиям, победам на суше и на море.

пресс-служба Минобороны РФ «Одна из самых старых и ценных книг, представленных на выставке, это морской устав 1720 года, и не менее старая и важная — регламент по управлению Адмиралтейством 1740 года».

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль цветов, дефиле духовых оркестров, петровский бал и многие другие праздничные мероприятия подготовили учреждения культуры и власти Санкт-Петербурга в рамках широкого празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого.

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