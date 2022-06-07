Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:36 — REGNUM В Новокузнецке в отремонтированном здании кинотеатра «Коммунар» расположился детский театр кукол «Сказ». По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, после реконструкции здание сохранило свой исторический облик.

Театр Alan Cleaver

«Это здание с большой историей: от первого звукового кинотеатра Кузбасса, до кукольного театра с самым современным звуковым и световым оснащением, — прокомментировал Цивилёв. — Важно, что при реконструкции здесь удалось сохранить уникальную архитектуру здания, которое неразрывно связано с историей города».

Отметим, что зрительный зал «Коммунара» рассчитан на 235 мест.