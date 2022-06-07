Якутск, , 07:46 — REGNUM На сайте госзакупок Якутии объявлен аукцион с целью получить услугу в виде организации тура на Ленские столбы. За 36-часовую прогулку из бюджета республики заплатят 4,4 млн рублей, сообщило ИА SakhaDay.

Ленские столбы jey jaff

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Закупку объявил Технопарк Якутии. Он намерен арендовать судно на 140 мест. Пассажирам будет предоставлено трёхразовое питание, тур будет длиться более двух дней.

По информации издания, в мае на нужды Технопарка Якутии потратили из бюджета Якутии 5,2 млн. рублей. На эти деньги было организовано участие организации в IT-конференции Startup Village 2022 в Москве.

Как сообщалоИА REGNUM, в Госсобрании Якутии в марте было принято решение больше не покупать золотые часы, которые дарили вместе с грамотой. В условиях санкционного давления на Россию их изготовление стало слишком дорогим, констатировали в республиканском парламенте. Одну из закупок часов на 5,1 млн рублей отменили.