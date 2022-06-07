Рубцовск, Алтайский край, 7 июня, 2022, 07:34 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю сообщает 7 июня о серьёзном пожаре, произошедшем в Рубцовске. Возгорание произошло на ул. Волжская. Загорелся частный жилой дом и надворные постройки.

Пресс-служба ГУ МЧС Пожар

Огонь был локализован на площади 230 кв. м. Для ликвидации пожара привлечено 20 человек личного состава ГУ МЧС России по Алтайскому краю, пять автоцистерн. Звеном газодымозащитной службы спасено две детей. Пострадавших нет. Причина пожара уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе пожара, потушенного накануне, 6 июня, на первом этаже пятиэтажного дома по улице Юрина в Барнауле, удалось спасти шестерых человек.

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