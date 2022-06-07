Вашингтон, 7 июня, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Антироссийские санкции Запада оказались неэффективными и нанесли ущерб всему миру, заявил обозреватель Панкадж Мишра в агентстве Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По его словам, Соединенные Штаты и их союзники ввели санкции против России, не считаясь с последствиями для других стран.

«Безусловно, бессистемные шаги, в основе которых главным образом лежит забота о собственных интересах, всегда были обречены на провал», — заявил эксперт.

Мишра констатировать, что западные антироссийские санкции оказались провальными, так как не смогли оказать необходимого политического давления на Москву. Он отметил, что санкционные меры были неэффективными для менее сильных стран, нежели Россия. При этом из-за действия экономических ограничений миллионы людей в мире начали страдать от санкций и голода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что около 323 млн человек в мире могут оказаться на грани голода из-за действия санкций, ситуации вокруг Украины, а также пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, мир столкнулся с беспрецедентными мерами в сфере продовольственной безопасности.