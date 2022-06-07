Барнаул, 7 июня, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Телеграм-канал правительства Алтайского края 7 июня известил об отмене обязательного использования гигиенических масок: соответствующие поправки внесены в указ главы региона Виктора Томенко от 01.03.2022 № 26 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масочный режим

«С 7 июня на период эпидемиологического благополучия в Алтайском крае приостанавливается действие требования об обязательном использовании гигиенических масок для индивидуальной защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, на транспорте, при проведении мероприятий с массовым участием граждан на открытом воздухе», — сказано в официальном сообщении.

При этом сохраняется рекомендация управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю о соблюдении масочного режима для граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пасочные режимы отменили в Иркутской области и Забайкалье. Поводом стало снижение уровня заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах.

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