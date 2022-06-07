Ульяновск, , 07:27 — REGNUM В Ульяновске основные мероприятия в честь Дня России пройдут в парках. Об этом сообщается на сайте регионального центра.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Празднование Дня России, которое состоится 12 июня, отметят в Ульяновске концертно-развлекательными и игровыми программами, спортивными соревнованиями, тематическими выставки, мастер-классами и показами роликов.

Главными площадками праздничных мероприятий станут парки. В частности, во Владимирском саду откроется фотовыставка, пройдёт первенство по боулспорту, выступит кавер-группа и будут представлены концертно-развлекательные программы.

В парке 40-летия ВЛКСМ состоится концерт-спектакль, в Винновской роще организуют концертную и танцевальную программы, а также гала-концерт авторской песни «Музыкальный венец».

В парке имени Александра Матросова запланированы праздничный концерт и историческая викторина, в Прибрежном проведут патриотическую игру «Зарница» и организуют работу полевой кухни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске отметили национальные праздники народов, которые проживаются в регионе — в частности, чувашский Акатуй, татарский Сабантуй, мордовский Шумбрат.