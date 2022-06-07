Оренбург, , 07:28 — REGNUM Сайты правительства и Законодательного собрания Оренбургской области 6 июня подверглись атаке хакеров, сообщает портал orengrad.ru.

Хакеры Molomo.ru

Из-за DDoS-атак сайты перестали работать. Стоит отметить, в регионе действует Центр кибербезопасности. В конце февраля 2022 года его переводили на усиленный режим работы из-за активных атак хакеров.

Добавим, 6 июня DDoS-атакам подверглись сайты правительств и Законодательных собраний ряда регионов, в частности, Пермского края, Вологодской области, Красноярского края.

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