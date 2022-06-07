Мехико, , 07:24 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор решил посетить США и встретиться с главой Белого дома Джо Байденом в июле. Об этом мексиканский лидер заявил 6 июня на пресс-конференции.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор EneasMx

Ранее он объявил об отказе от участия в Саммите Америк в Лос-Анжделесе (штат Калифорния) из-за решения Соединенных Штатов не пускать на мероприятие представителей Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.

По словам Обрадора, во время поездки в США он собирается обсудить с Джо Байденом вопрос интеграции всех стран Северной и Южной Америк. Президент Мексики считает, что государствам региона необходимо последовать примеру ЕС и отказаться от распрей, угроз и ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня венесуэльский лидер Николас Мадуро предложил созвать встречу лидеров стран Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), которая станет альтернативой Саммиту Америк в США.

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