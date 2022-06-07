Сеул, 7 июня, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил на должность посла в России бывшего посла в Камбодже Чан Хо Чжина. Об этом со ссылкой на администрацию президента 7 июня сообщает агентство Yonhap.

Spo.go.kr Юн Сок Ёль

Должность посла республики в Японии займёт эксперт по внешней политике при правительстве Юн Док Мин, ранее возглавлявший Корейскую национальную дипломатическую академию. Послом в КНР стал профессор Сеульского национального университета Чон Чжэ Хо.

Представителем Южной Кореи при ООН стал бывший посол в Великобритании Хван Чжун Гук.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил профессора Сеульского национального университета (SNU) Пак Сун Э министром образования, а бывшего депутата Ким Сын Хи — министром здравоохранения.