Ульяновск, 7 июня, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Ульяновской области компенсируют часть расходов за проезд на садово-дачные участки. Это коснётся, в частности, учащихся, пенсионеров и малоимущих, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Оплата проезда

Право на «транспортные» выплаты за проезд к дачам и садам имеют безработные, пенсионеры, семьи с доходом ниже прожиточного минимума, а также одиноко проживающие граждане. Кроме того, летом компенсация будет предоставляться школьникам и студентам-очникам.

Уточняется, что компенсируется 12 поездок за дачный сезон. При этом расходы не возмещаются жителям, которые пользуются социальным проездным билетом.

Отметим, что для получения компенсации размер пенсии или среднедушевого дохода должен быть ниже 150% величины прожиточного минимума, который составляет в Ульяновской области 18 582 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске продлили бесплатный проезд для школьников, но это коснётся не всех и будет действовать только в июне.

Напомним, что в 2021 году все ульяновские школьники могли бесплатно ездить летом на электротранспорте.