Пермь, 7 июня, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Сайты правительства Пермского края и Законодательного собрания 6 июня подверглись хакерской атаке и перестали функционировать, сообщают СМИ.

Хакер

Пресс-служба администрации Прикамья заявила, что сайт временно недоступен. Над устранением проблемы идёт активная работа. Следить за актуальными и достоверными новостями предложили на официальных страницах в социальных сетях и в мессенджерах.

В пресс-службе Законодательного собрания региона отметили, что сайт подвергся DDoS-атаке. Принимаются меры по восстановлению его работы. Во время DDoS-атак хакеры искусственно подвергают серверы огромному количеству запросов, которые сервер не успевает обрабатывать.