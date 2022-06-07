Екатеринбург, 7 июня, 2022, 07:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проводят массовые проверки автобусов. Рейды проходят с 7 по 9 июня, сообщили журналистам в городском УГИБДД.

Duma.gov.ru Инспектор ГИБДД

Инспекторы проверяют техническое состояние автобусов. Особое внимание они уделяют проверке приборов, регистрирующих информацию о маршруте, скорости, режиме труда и отдыха водителя. При выявлении грубых нарушений сотрудники ГИБДД принимают меры по запрету дальнейшего движения автобусов. В отношении водителей и организаторов перевозки составляются административные протоколы. На рейд выйдут и сотрудники Ространснадзора. Они проверят наличие лицензий у перевозчиков.

Отметим, по данным ГИБДД Свердловской области, за 5 месяцев 2022 года по вине водителей автобусов произошло 31 ДТП. В результате аварий пострадали 42 пассажира.