Пекин, , 07:07 — REGNUM Четыре книги, систематически описывающие опыт работы китайского лидера Си Цзиньпина в различных населенных пунктах, были совместно изданы Народным издательством Китая, передает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Рассказывая истории работы товарища Си в уезде Чжэндин провинции Хэбэй, провинции Фуцзянь, провинции Чжэцзян и городе Шанхай, четыре книги посвящены усилиям Си Цзиньпина по продвижению реформ и открытости, а также модернизации в местных районах.

Книги иллюстрируют управление Си Цзиньпина, демонстрируя масштабное и долгосрочное мышление, искреннюю заботу о средствах к существованию людей, реалистичный и прагматичный подход, творческий подход и смелость брать на себя ответственность, утверждает издательство.

Они также наглядно демонстрируют его убежденность и заботу о людях, а также его личный характер, стиль работы и плодотворные результаты, которых он добился на местных должностях.