Пекин, 7 июня, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Министры финансов и управляющие центральными банками стран БРИКС опубликовали совместное заявление на виртуальной встрече 6 июня, достигнув консенсуса по углублению финансового сотрудничества и усилению координации в области макроэкономической политики, сообщает агентство Синьхуа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM БРИКС

На встрече, сопредседателями которой были управляющий центральным банком Китая И Ган и министр финансов Лю Кун, обсуждались такие темы, как совершенствование механизма условных резервов и сотрудничество в области финансирования переходного периода и в других областях. На встрече И высоко оценил согласованные усилия всех стран БРИКС по достижению положительного прогресса в финансовом сотрудничестве.

Участники совещания призвали международное сообщество развивать партнерские отношения, отметив, что крайне важно укреплять координацию макроэкономической политики для вывода мировой экономики из кризиса и формирования сильного, устойчивого, сбалансированного и всеобъемлющего экономического восстановления после пандемии.

В нем также была подтверждена приверженность стран БРИКС поддержанию сильной и эффективной глобальной системы финансовой безопасности, в центре которой находится основанный на квотах и адекватно обеспеченный ресурсами МВФ, и содержится призыв к своевременному и успешному завершению 16-го общего обзора квот.

На совещании также была признана решающая роль устойчивого финансирования в восстановлении глобальной экономики, а также важность финансирования переходного периода в содействии упорядоченному переходу к «зеленой» и низкоуглеродной экономике.