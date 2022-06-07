Мехико, , 07:04 — REGNUM Как минимум шесть человек погибли в результате стрельбы, которую открыли по людям неизвестные злоумышленники в мексиканском штате Гуанахуато в центральной части страны. Об этом 6 июня сообщила радиостанция Noticias MVS.

Убийство

Массовое убийство произошло в городе Саламанка около 20:00 по местному времени. Неизвестные открыли огонь по людям, пришедшим на районное собрание возле начальной школы. На месте происшествия погибли две женщины и четверо мужчин, их личности устанавливаются. Стрелявшие успели скрыться с места преступления до приезда полиции.

Сотрудники полиции и бойцы национальной гвардии оцепили район, где произошло массовое убийство. Прокуратура приступила к расследованию обстоятельств и мотивов преступления.

Стоит отметить, что штат Гуанахуато занимает лидирующее место по количеству совершённых здесь убийств среди всех регионов Мексики. В период с конца 2018 по апрель 2022 года в штате было зарегистрировано более 10 тыс. убийств.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте в мексиканском штате Веракрус предполагаемого серийного убийцы.

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