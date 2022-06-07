Магадан, 7 июня, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Мобильный технопарк «Кванториум Магадан» открыл образовательную сессию для участников первой смены в детском оздоровительном центре «Северный Артек», сообщили кореспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Магаданской области.

Занятие в Кванториуме

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Для детей подготовили пять образовательных программ: «Промышленная робототехника: РобоСтарт»; «Промышленный дизайн: от идеи до продукта»; «IT: тайны кода»; «VR-это просто» и «Е2-Е4».

Участники смены до 18 июня изучат основы программирования на языке Scratch, почувствуют себя в роли разработчиков мини-игр, моделлеров в пакетах Unity и Blender, погрузятся в моделирование и 3D-печать в программных комплексах Corel Draw и Компас 3D, освоят методы рисовки и другое.

По итогам занятий учащимся будут выданы сертификаты, подтверждающие успешное прохождение и завершение программ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в 2022 открыли первый школьный «Кванториум».