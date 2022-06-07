Пекин, , 07:01 — REGNUM За последнее десятилетие Китай предпринял решительные усилия по популяризации науки как онлайн, так и оффлайн, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

Доля научно грамотных граждан Китая увеличилась до 10,56% в 2020 году, что почти в два раза больше, чем в 2015 году, заявил на пресс-конференции вице-председатель Китайской ассоциации науки и технологий Чжан Юйчжуо.

По словам Чжана, за последнее десятилетие современные научно-технические музеи с китайской спецификой быстро развивались, а число посетителей в автономном режиме превысило 850 млн.

По его словам, количество автономных научно-технических музеев увеличилось со 118 в 2012 году до 408 в настоящее время, добавив, что в сельских средних школах было построено в общей сложности 1112 научно-популярных объектов.

Число пользователей национальной онлайн-платформы для популяризации науки под названием «Китайский цифровой музей науки и техники» увеличилось до более чем 15 млн. Приветствуя значительный прогресс Китая в усилении популяризации науки, Чжан также признал разрыв между городами, сельскими районами и регионами в этом отношении.