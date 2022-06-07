Ла-Пас, , 07:01 — REGNUM Генеральная прокуратура Боливии по делу о госперевороте 2019 года запросит для бывшей исполняющей обязанности президента Жанин Аньес наказание в виде 15 лет лишения свободы. Об этом со ссылкой на главу ведомства Хуана Ланчипы 6 июня сообщает газета Pagina Siete.

Жанин Аньез и боливийские военные Facebook.com/SenadoBolivia

Своё заявление Ланчипа сделал перед началом заключительного этапа судебных слушаний по уголовному делу, в рамках которого Аньес предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Сама Аньес, находящаяся под стражей с 13 марта 2021 года, считает себя жертвой политического преследования.

Хуан Ланчипа «Генпрокуратура запросит у суда для госпожи Жанин Аньес 15 лет».

Как сообщало ИА REGNUM, боливийский суд продлил арест бывшему президенту Боливии Жанин Аньес, пришедшей к власти в результате государственного переворота и свержения Эво Моралеса в 2019 году.

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