Куала-Лумпур, 7 июня, 2022, 07:00 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались два пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По ее данным, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 690. Также за минувшие сутки в стране выявили 1330 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 516 319 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом уже 4 458 999 пациентов выздоровели и выписались из медицинских учреждений.

В настоящее время в королевстве числится 21 630 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 22 пациента помещены в палаты реанимации, из них 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 7 июня в Малайзии около 49,3% жителей прошли курс ревакцинации против COVID-19.