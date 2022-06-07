Пекин, 7 июня, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Официальные данные показали, что продажи потребительских товаров и услуг в Китае выросли в годовом исчислении во время Праздника драконьих лодок, а в секторах общественного питания и гостиничного бизнеса произошло существенное восстановление, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Розничные продажи по всей стране во время трехдневных праздников, закончившихся 5 июня, выросли на 9,5% в годовом исчислении, сообщила Государственная налоговая администрация Китая. Продажи товаров первой необходимости, таких как основные продукты питания, масло, овощи, фрукты, яйца и мясо, выросли на 28,4% по сравнению с предыдущим годом.

Согласно данным, продажи услуг выросли на 12,9% по сравнению с прошлым годом, во главе с домашним хозяйством с ростом на 27,4%. В праздничные дни продажи в секторах общественного питания и гостиничного бизнеса восстановились на 83,8% и 92% от прошлогоднего уровня соответственно.