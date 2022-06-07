Челябинск, 7 июня, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Бульдозер столкнулся с грузовым поездом в Челябинской области в районе станции Флюсовая, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Грузовой поезд

По ее данным, инцидент произошел 6 июня вечером. По предварительной версии, бульдозер проводил дорожные работы на соседнем железнодорожном пути в момент столкновения с грузовым поездом. В результате аварии с рельсов сошли три вагона со щебнем. На движение поездов в районе станции происшествие не повлияло.

В настоящее время сотрудники транспортной прокуратуры выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Также проверяется соблюдение требований безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня житель Самары был сбит электропоездом «Ласточка» в районе станции Царевщина. В результате происшествия мужчина скончался.