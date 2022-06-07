Пекин, , 06:55 — REGNUM Национальный метеорологический центр Китая возобновил желтое предупреждение о ливнях в различных частях страны, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Ливень

С 7 по 8 июня ожидается, что сильные ливни обрушатся на районы Цзянси, Фуцзянь, Гуандун, Гуанси, Юньнань, Хайнань и Тайвань. В некоторых районах может выпасть до 180 мм осадков. В некоторых из вышеперечисленных регионов, вероятно, выпадет более 80 мм осадков в час, что будет сопровождаться грозами и шквалами.

Центр рекомендовал местным органам власти провести соответствующую подготовку, принять меры по регулированию дорожного движения на участках дорог, пострадавших от сильных осадков, и направлять движение на заболоченных участках.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий.