Тбилиси, 7 июня, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Проект резолюции Европейской народной партии по Грузии, который ЕНП предоставвила в Европейский парламент, включает в себя санкции против олигарха Бидзины Иванишвили, сообщает 6 июня грузинская редакция радиостанции «Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

Проект резолюции, в текст которого до голосования по инициативе других партий могут быть внесены поправки, будет рассматриваться в Европарламенте 9 июня.

Её пятый пункт, призывает государства-члены ЕС считать бывшего премьер-министра и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили виновным в подрыве демократической системы страны, а также судей и прокуроров, которые «с энтузиазмом относятся к избирательному правосудию и нарушают присягу, данную чтобы соблюдать закон». Поэтому к ним следует применить «целенаправленные персональные санкции».

В проекте резолюции также призывают правительство Грузии освободить бывшего президента Михаила Саакашвили из тюрьмы по гуманитарным соображениям, чтобы позволить ему получить адекватное лечение за границей. В документе выражается обеспокоенность глубокой политической поляризацией в Грузии и осуждаются личные нападки чиновников «Грузинской мечты» на членов Европейского парламента, которые участвуют в сотрудничестве с Грузией.

В резолюции, кроме того, упоминается арест главы оппозиционного телеканала Ники Гварамии и международные отчёты, в которых говорится о систематическом ухудшении медиа-среды в Грузии, о том, что Грузия переместилась с 60-го на 89-е место в мировом индексе свободы прессы.

Учитывая все это, в проекте резолюции выражается обеспокоенность в связи с ситуацией со свободой СМИ в Грузии. В проекте резолюции также содержится призыв к правительству Грузии провести полное расследование преступлений, совершенных против журналистов.

В проекте резолюции ЕНП еще раз выражает свою поддержку «сильным европейским устремлениям грузинского народа» и призывает европейские институты работать над предоставлением Грузии статуса кандидата на членство в ЕС — с учетом статьи 49 договора о ЕС, заслуг Грузии и данной резолюции.

Напомним, что созданная в 1976 году, как объединение правоцентристских политических организаций Европы, ЕНП является крупнейшей и самой влиятельной партией Европейского парламента.