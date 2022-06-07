Красноярск, 7 июня, 2022, 06:54 — ИА Регнум. В пострадавших от майского пожара районах Красноярского края началось строительство домов, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве строительства.

Cheboksary.ru Строительство

Возведение жилья идёт в посёлках Березовка, Песчанка, Степной, сёлах Белый Яр, Зыково, Ивановка, Никольское, деревнях Ашпатск, Лакино, Любава, Новокурск, городах Заозёрный и Уяр.

В краевой минстрой уже подана информация о 82 домах, которые необходимо построить. Несколько десятков домовладельцев ещё восстанавливают документы о собственности через суд. После этого они смогут подать заявку на строительство.

«Во всех населённых пунктах, где жители выбрали способ восстановления жилья путём строительства, началась работа», — отметил министр строительства края Михаил Рабушко.

Срок ввода строящихся сейчас домов — 15 августа. Жильё возводится по типовым проектам. Его размер зависит от количества проживающих. Это 42 кв. метра для семьи из одного-двух человек, 54 кв. метра для семьи от трёх человек, 72 кв. метра — на четырёх человек и так далее, из расчёта 18 кв. метров на одного члена семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные пожары произошли в Красноярском крае 7 мая 2022 года. Огненная стихия нанесла региону огромный ущерб. Сгорели дома, строения и автомобили, погибли и пострадали люди.