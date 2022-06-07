Пекин, 7 июня, 2022, 06:53 — ИА Регнум. В Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая началось строительство ирригационной системы для водоснабжения более 66 000 га сельскохозяйственных угодий, сообщает 6 июня агентство Сниьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Расположенная в городе Гипин ирригационная система проекта по охране водных ресурсов ущелья Датэн является одной из основных ирригационных систем, строительство которых страна запланировала на этот год. При общем объеме инвестиций в размере 8 млрд юаней (около $1,2 млрд) система будет завершена примерно через 60 месяцев.

Орошаемая площадь, охватываемая системой, является одним из крупнейших производителей зерна и сахара в Гуанси. Китай ускоряет строительство проектов по охране водных ресурсов на фоне усилий по расширению внутреннего спроса, стабилизации своей экономики и содействию высококачественному развитию.

Инвестиции Китая в объекты водного хозяйства подскочили на 45,5% в годовом исчислении до 195,8 млрд юаней за первые четыре месяца, сообщило Министерство водных ресурсов. В 2022 году страна планирует запустить более 30 проектов строительства объектов водного хозяйства с привлечением около 800 млрд юаней.