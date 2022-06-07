Гонконг, Китай, , 06:50 — REGNUM Согласно последним данным, служба вакцинации на дому в Гонконге, запущенная в конце апреля, провела вакцинацию почти 18 000 человек, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

Вакцинация (сс) Governo do Estado de São Paulo

Правительство Специального административного района (САР) Гонконг обращается к пожилым людям в возрасте 70 лет и старше или лицам с ограниченной подвижностью из-за болезней или физической неполноценности, которые ранее не получали вакцину против COVID-19, с просьбой воспользоваться возможностью зарегистрироваться на бесплатную услугу вакцинации на дому с помощью китайской вакцины.

Более 27 000 человек зарегистрировались на эту услугу с тех пор, как колл-центр начал свою работу в середине апреля.

С момента начала программы массовой вакцинации в феврале прошлого года около 6,7 млн человек, или 92,2% соответствующего населения в Гонконге, получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19, в то время как более 6,36 мл6н или 87,4% соответствующего населения, приняли две дозы.

По состоянию на 6 июня более 60% человек, имеющих право на лечение в Гонконге, приняли третью бустерную дозу, в то время как около 118 700 человек приняли четвертую дозу.