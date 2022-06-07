Тайбэй, 7 июня, 2022, 06:46 — ИА Регнум. У берегов Тайваня зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 сотрясло воды к северо-востоку от Тайваня в 9:57 по пекинскому времени 7 июня, сообщает Китайский сейсмологический центр (CENC).

По данным CENC, очаг землетрясения находился по координатам 25,58 градуса северной широты и 123,53 градуса восточной долготы, на глубине 210 км.