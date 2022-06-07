Сочи, Краснодарский край, , 06:46 — REGNUM Риск образования смерчей повысился рядом с крупными ущельями в ряде районов и Сочи в Краснодарском крае. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Смерчи в Сочи Travel.ru

Уточняется, что прогноз чрезвычайных ситуаций был представлен начальником Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС Максимом Бедило на селекторном совещании МЧС России. Он сообщил об опасности образования смерчей в районе крупных ущелий в Сочи и Туапсе с последующим их выходом на побережье Чёрного моря.

«В связи с высокими дневными температурами выше 25 градусов и прогревшимися до 20 градусов водами Черноморского побережья повышаются риски образования смерчей рядом с крупными ущельями у населённых пунктов Лоо, Якорная щель, Магри, а также ряда других районов Большого Сочи и Туапсе», — указал Бедило.

Территориальным органам мониторинга окружающей среды рекомендовано в случае начала формирования смерчей немедленно сообщать об этом органам управления. Это позволит вовремя оперативно проинформировать население об опасности выхода смерчей на побережье, а также в случае необходимости принять решения по закрытию пляжей и других мест отдыха.

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