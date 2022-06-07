Шелехов, Иркутская область, , 06:45 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале сообщает подробности о пожаре, случившемся ночью 7 июня в родильном отделении Шелеховской районной больницы. Горела кровля здания. Никто из рожениц, малышей и персонала не пострадал.

Молния

«В полвторого ночи загорелась кровля. В этот момент в здании находились семь рожениц, семеро новорожденных и три беременных женщины. Всех эвакуировали в отделение гинекологии Шелеховского районной больницы. Их осмотрели медики.

К 3:00 местного времени возгорание было ликвидировано. Причину пожара выясняют специалисты, предположительно оно произошло из-за удара молнии. Сейчас предстоит оценить степень ущерба. Нужно определить возможность дальнейшей эксплуатации», — пояснил Игорь Кобзев.

Каждый месяц родительное отделение Шелеховской районной больницы принимает до 30 родов. Женщин с осложнениями направляют в областной центр. Пока в здании будет проходить обследование абсолютно всех рожениц будут отправлять в Иркутск.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 июня, жителей Иркутской области предупредили о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях погоды. По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 июня местами по области ожидались ливневые дожди, грозы, в западных, северо-западных, центральных и южных районах местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с.

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