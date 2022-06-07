Пекин, 7 июня, 2022, 06:43 — ИА Регнум. В рамках празднования 27-го Национального дня ухода за глазами в Китае 6 июня, помимо усилий страны по предоставлению более широких офтальмологических услуг, охватывающих весь жизненный цикл людей, особое внимание уделяется здоровью глаз детей и пожилых людей, сообщает агентство Синьхуа.

pinterest.com Угол зрения

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, распространенность близорукости среди китайских дошкольников и младших школьников в 2020 году составила 52,7%, а среди учащихся начальной школы этот показатель рос относительно быстрее.

Предупреждая, что близорукость среди маленьких детей является серьезной проблемой, офтальмолог из Народной больницы Пекинского университета Бао Юнчжэнь сказал, что в настоящее время предпринимается множество мер, включая увеличение часов активного отдыха на свежем воздухе, сокращение работы на близком расстоянии и предложение периодических проверок зрения.

Ожидается, что к концу 2025 года уровень охвата офтальмологической помощью и тестами на зрение превысит 90% для детей в возрасте от шести лет и младше, говорится в пятилетнем плане содействия уходу за зрением, разработанном комиссией. Между тем число пациентов с возрастной катарактой растет по мере того, как пожилое население страны продолжает расти.

Статистика показывает, что к 2020 году число операций по удалению катаракты на миллион человек в Китае превысило 3000, увеличившись почти в 38 раз за 30 лет, но этот показатель по-прежнему намного меньше, чем в крупных развитых странах.

Страна планирует увеличить эту цифру до 3500 к 2025 году и усилить политику поддержки для улучшения медицинских услуг, предоставляемых больницами окружного уровня. Согласно белой книге по здоровью глаз, опубликованной комиссией, в Китае насчитывается 44 800 офтальмологов, или примерно 1,6 на каждые 50 000 человек.