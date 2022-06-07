Екатеринбург, 7 июня, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Свердловский облсуд отказался выпускать из СИЗО генерала, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

pixabay.com колючая проволока

Ранее заключение под стражу ему продлил Чкаловский райсуд. Облсуд подтвердил это решение. В СИЗО гражданин пробудет до 26 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, всего по делу проходят три человека, в том числе женщина. В мае двоих освободили из СИЗО.