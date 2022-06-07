Макао, Китай, , 06:39 — REGNUM Согласно отчету, опубликованному Бюро по охране окружающей среды правительства Макао, предполагаемый объем выбросов парниковых газов в Специальном административном районе (САР) Китая в 2021 году незначительно снизился, сообщает агентство Синьхуа.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Выбросы в прошлом году в основном были связаны с наземным транспортом, производством электроэнергии, предприятиями, домашними хозяйствами, сферой услуг, а также сжиганием отходов, говорится в отчете. Отмечается также, что местные выбросы за последнее десятилетие продемонстрировали тенденцию к снижению.

В 2021 году шесть станций мониторинга в Макао зафиксировали в 93% дней «хорошее» или «нормальное» качество воздуха, примерно, как и в 2020 году.

Между тем, в связи с восстановлением социально-экономической деятельности средние концентрации загрязняющих веществ, за исключением мелких взвешенных частиц (PM2,5), показали рост в 2021 году. Потребление воды и электроэнергии, а также объемы твердых бытовых отходов в городах также выросли в прошлом году.

В целях сокращения выбросов правительство САР Макао приняло законодательство, обязывающее автозаправочные станции и нефтебазы устанавливать системы улавливания паров нефти и устанавливать стандарты на выхлопные газы транспортных средств и нефтепродукты, среди прочих мер, говорится в отчете.

Макао призвал общественность выключить ненужный свет на один час вечером в рамках кампании, проводимой Бюро по охране окружающей среды в ознаменование Всемирного дня окружающей среды. Три моста через море, различные правительственные здания, развлекательные заведения, банки, отели и некоторые туристические места — все они откликнулись на эту инициативу.