Магадан, , 06:40 — REGNUM Жители Магаданской области выбрали дизайн-проекты и общественные территории территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которые благоустроят в 2023 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

На детской площадке Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Всего проголосовал 10 251 житель региона.

Одним из лидеров по активности стал Сусуманский округ — свой выбор сделали 979 человек.

Жители Магаданской области выбрали для благоустройства дороги, площади, скверы, детские площадки и городки, придомовые территории.

Так, в Магадане будет благоустроен сквер им. Романа Воронова, названный в честь погибшего при исполнении служебных обязанностей милиционера в 2005 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по итогам всеобщего голосования по выбору объектов благоустройства в 2023 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» победили пять проектов.