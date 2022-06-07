Чебоксары, 7 июня, 2022, 06:38 — ИА Регнум. В Чувашии с июля увеличивается тариф на электрическую энергию. Соответствующее постановление подписано руководителем государственной службы по тарифной службе и конкурентной политике Надеждой Колебановой, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Согласно решению, с 1 июля 2022 года цены на электрическую энергию (мощность) для горожан, которые проживают в домах, оборудованных газовой плитой, вырастут на 12 копеек, с 3,6 до 3,72 рубля за кВт/ч. Таким образом, рост составит 3,33%.

Для сельчан и жителей городских домов, оборудованных электрическими плитами, стоимость платы возрастёт на 8 копеек, с 2,52 до 2,6 рублей за кВт/ч. Цена за электроэнергию вырастет на 3,17%.

Также установлены тарифы на электроэнергию, поставляемую населению, дифференцированные по зонам суток, расчёты по которым возможны при наличии многотарифного счётчика электроэнергии.