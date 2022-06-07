Москва, , 09:20 — REGNUM Городской проект «Малый бизнес Москвы» (МБМ) запустил новый сервис для предпринимателей «Бизнес-боксы». Об этом 7 июня заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Цифровое общество

Проект представляет из себя подборку полезных онлайн-инструментов. Компаниям и индивидуальным предпринимателям предлагают воспользоваться инструментом аналитики, который позволяет оценить спрос и предложение на продуктовом рынке, среди сетей быстрого питания и магазинов одежды. Ожидается, что эти меры помогут бизнесу оптимизировать работу своих предприятий.

«На данный момент подготовлено более 20 предложений. Они поделены на три категории: для компаний, ИП и самозанятых», — сказала Сергунина.

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