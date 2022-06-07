Москва, 7 июня, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Портал детских технопарков Москвы станет агрегатором программ дополнительного образования. Об этом 7 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Благодаря этому через сайт можно будет выбрать курсы и записаться на занятия. Также на портале собрана информация о профориентационных площадках в инженерно-технической сфере. Образовательные площадки будут ранжированы по районам Москвы и направлениям обучения.

«Учреждения дополнительного образования будут публиковать на портале свои новости и анонсы. Это поможет им в привлечении аудитории. А сами москвичи смогут выбрать занятия для детей из еще более широкого списка предложений», — сказала Сергунина.