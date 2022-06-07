Тбилиси, , 13:57 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили утверждает, что Грузия опережает Украину и Молдавию на пути предоставления статуса кандидата в ЕС, сообщает 6 июня gov. ge.

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По словам Гарибашвили, со времен Второй Мировой войны Европа не сталкивалась с таким большим вызовом, как сейчас.

«В крупнейшем государстве Европы идёт крупномасштабная война, которая представляет угрозу не только для Украины, но и для всей архитектуры безопасности Европы. И это большой вызов мировому порядку. Естественно, среди государств-членов ЕС в целом существует скептицизм в отношении Украины. Потому что они не хотят импортировать все эти проблемы в Европу, и есть ряд других проблем, связанных с войной, и угроз, связанных с войной. В этом процессе мы, Грузия, сохранили мир и стабильность», — заявил премьер-министр.

Напомним, что Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.