Пекин, 7 июня, 2022, 06:23 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксировали сейсмологи у берегов Тайваня, сообщает китайский центр по землетрясениям.

Zeml.info Землетрясение

По его данным, эпицентр землетрясения располагался к северу от острова. Его точные координаты составили 25,58 градуса северной широты и 123,53 градуса восточной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 210 километров. По предварительным данным, пострадавших не было. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня землетрясение магнитудой 5,0 произошло в провинции Папуа в Индонезии. Его очаг находился в 17 километрах от округа Сарми на глубине десяти километров. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.