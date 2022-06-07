В Приморье начался ремонт школ к новому учебному году
Владивосток, 7 июня, 2022, 06:23 — ИА Регнум. В Приморье началась подготовка школ к новому учебному году — завершить все работы планируют до 15 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Школа
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Губернатор Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов взять на личный контроль вопрос подготовки учреждений образования к началу учебного года.
«Это серьезный вопрос, он должен находиться на контроле у властей всех уровней, никаких проволочек быть не может», — сказал глава Приморья.
Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии до конца года по федеральной программе капитального ремонта планируется отремонтировать 15 школ в 13 районах республики.